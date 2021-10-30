«السياحة» تطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي لسفن الكروز

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة السياحة، عن انطلاق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية (الكروز)، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن البرنامج يمكن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وأشارت إلى أن التسجيل في البرنامج يتم عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأضافت وزارة السياحة أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وإجادة اللغة الإنجليزية، والالتزام بالعمل حسب جدول الكروز للموسم من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022، وأن يكون المتقدم من سكان المدن التالية: جدة، المدينة المنورة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء.

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