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الملك سلمان يطلق تعهدا أمام العالم بشأن الطاقة النظيفة... فيديو

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تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، بدعم المملكة للجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، ودعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود، في كلمته بقمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في روما، إن "الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة رغم بعض التعافي"، مؤكدا أن مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وأشار إلى أن المملكة تشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية، مضيفا أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا.

​ويناقش قادة قمة العشرين، قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات. وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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