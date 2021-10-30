حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.
وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 11:59 AM
قال: تنتج عنه إصابات في الأرواح والممتلكات ويعطل سير مركبات الطوارئ“المرور” يحذّر: التجاوز من أكتاف الطريق يسبّب الحوادث ويربك حركة السير
حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.
وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.
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