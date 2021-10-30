“المرور” يحذّر: التجاوز من أكتاف الطريق يسبّب الحوادث ويربك حركة السير

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تنتج عنه إصابات في الأرواح والممتلكات ويعطل سير مركبات الطوارئ

حذّر المرور السعودي من مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق؛ كونه يسبّب كثيراً من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر حسابه بتويتر، أن الآثار المترتبة على مخالفة التجاوز من أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع الحوادث، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.