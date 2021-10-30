اخبار الخليج – «العمل» تفتح باب الترشح «لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2022 في نسختها المحلية (15) ونسختها العربية (6)، والتي سوف يعلن عن الفائزين بالجائزة خلال شهر مارس 2022، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بدعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتشجيع سموها الأسر المنتجة البحرينية والعربية، والذي من شأنه أن يحفز الأسر وأفرادها لتتمكن من الاستمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها، وذلك انطلاقاً من مفاهيم المنافسة الإبداعية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات الأسرية وتشجيع هذه الفئة المجتمعية على الابتكار والتميز في تصنيع منتجاتها وإيجاد نوافذ تسويق لها محلياً وعربياً، مشيراً في هذا السياق إلى أن الجائزة تعتبر من المبادرات الوطنية المهمة لتعزيز مكانة المرأة في مجال العمل نحو تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية والعربية المستدامة.

ويأتي تنظيم الجائزة سنوياً على المستوى المحلي، وكل سنتين على المستوى العربي، بعد أن أصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العام 2010 قراراً باعتماد جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، جائزة عربية بناءً على مبادرة مملكة البحرين آنذاك، علماً بأن الجوائز المقدمة في حفل هذا العام ستكون ثلاث جوائز، وهي: جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، ومثلها ستوزع على الفائزين من الدول العربية الشقيقة. وتعد معايير اختيار أفضل داعم للأسر المنتجة محددة بنوع الدعم والرعاية المقدمة للأسر والمدة الزمنية لهذه الرعاية ومدى استمراريتها والأساليب المستخدمة في تحسين مشروع الأسر المنتجة الذي يترتب عليه تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

كما وسوف يفتتح على هامش الاحتفال بالإعلان عن الفائزين بجائزة سموها المعرض المصاحب والذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى عرض المنتجات المميزة وتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية وتنمية المواهب والمهارات واحتضانها، وتعزيز دور الفرد في المجتمع اقتصادياً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي، وخلق فرص عمل ذاتية للأسر من خلال استثمار الإمكانات والقدرات والمهارات الفردية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.

وبهذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأسر المنتجة البحرينية والعربية للتقدم والترشح للجائزة من خلال التسجيل في الاستمارة الإلكترونية المستحدثة في موقع الوزارة الالكتروني www.mlsd.gov.bh ، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2021 ولغاية 20 فبراير 2022، على أن يتم تسليم المشاركات والمنتجات يدوياً في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، بمنطقة كرباباد، في أوقات العمل الرسمي، أما بشأن المنتجات الغذائية فسوف يتم استلام استمارات المشاركة فقط، وسيتم تحديد موعد استلام عينات المنتجات الغذائية لاحقاً عبر التواصل المباشر مع المشاركين خلال شهر فبراير 2022.