عمرو أديب مهاجما قرداحي: “الإعلام السعودي هو اللي عملك.. وياريت تستقيل” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - شن الإعلامي المصري عمرو أديب، هجومًا حادًا على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ على خلفية تصريحاته بشأن تدخل المملكة في اليمن.

وقال أديب في تصريحات مُلتفزة، “بتضع يدك في إيد السعوديين وتشتغل معاهم إزاي لما أنت واقف ضدهم، كنت عايز تشتغل وتاخد الفلوس وخلاص”، متسألاً: “هل ضميرك صحي دلوقتى واتغيرت وبقيت بتكره المملكة؟!”

وتابع: “اشتغلت ليه معاهم؟، عايز إيه من المملكة والإمارات”، مستطردا: “اللي عملك يا جورج الإعلام السعودي، إنت مين فيهم، متبقاش منافق ونصاب يا قرداحي”.

وأضاف الإعلامي : “يا جورج المملكة اتغيرت.. والسعودية كلها في حالة غضب، محدش هيسامحك، والمسامح مش كريم معاك، استقيل يا قرداحي من منصبك أفضل”.

وسبق، أن استدعت المملكة سفيرها من بيروت، وطلبت في ذات الوقت مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأعلنت في المقابل أيضا وقف جميع الواردات من لبنان.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أجرى اتصالا قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح علاقات لبنان العربية، في إشارة لتقديم استقالته.