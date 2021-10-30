فوضى “قرداحي” تعم لبنان.. أزمة في سوق الصرافة والليرة تنهار أمام الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

ضربت أزمة كبيرة سوق الصرافة في لبنان منذ أمس الجمعة، إذ توقف عديد من الصرافين عن العمل بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، في وقت انهارت فيه الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، المسيئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وقرارت المملكة باستدعاء سفيرها من لبنان، وطلب مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 الساعة المقبلة في ذات الوقت، إضافة إلى وقف جميع الواردات من بيروت.

وسجلت أسعار الدولار اليوم في لبنان ارتفاعا كبيرا، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) ليتراوح سعر الدولار الواحد ما بين 21150 و21250 ليرة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن مواطنين تخوفهم من أن تؤثر قرارات المملكة الأخيرة على الاقتصاد اللباني، خاصة وقف جميع الصادرات اللبنانية، والتي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.