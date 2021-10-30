محمد بن مسعود - الدمام - نبّه مستخدمي الطريق داعياً إلى أخذ الحيطة مؤكداً حرصه على السلامة أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف. ودعا الفرع، عبر حسابه على “تويتر”، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه. 30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 11:47 AM نبّه مستخدمي الطريق داعياً إلى أخذ الحيطة مؤكداً حرصه على السلامة عاصفة ترابية على “المهد-عفيف”.. و”نقل المدينة” يحذّر: هدّئ السرعة تعبيرية عاصفة ترابية على “المهد-عفيف”.. و”نقل المدينة” يحذّر: هدّئ السرعة أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف. ودعا الفرع، عبر حسابه على “تويتر”، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة ترابية على "المهد-عفيف".. و"نقل المدينة" يحذّر: هدّئ السرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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