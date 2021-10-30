الأرصاد تتوقع طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة، اليوم السبت.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أما الخليج العربي فتكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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