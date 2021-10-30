تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة على 8 مناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 8 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «أبوعريش، الحرث، الدائر، الريث، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب» وعسير «الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، ظهران الجنوب، المجاردة، رجال ألمع، محايل» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على مناطق الحدود الشمالية «العويقلة، رفحاء» وحائل« الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، بقعاء، حائل» والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، عنيزة» والرياض «البجادية، الدوادمي، عفيف» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، اليتمة، خيبر، وادي الفرع» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية».

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