وليد جنبلاط للمسؤولين اللبنانيين: أقيلوا هذا الوزير قبل فوات الأوان

الرياض - محمد عبدالله - طالب وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل فوات الأوان.

وأكد جنبلاط أن وزير الإعلام سيدمر علاقات بلاده بدول الخليج.

وجاء ذلك في تغريدة لجنبلاط، بعد وقت قصير من إعلان السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال سفير لبنان لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة، على خلفية التصريحات المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال جنبلاط: كفانا كوارث. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان.

وأضاف: إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

وتصاعدت الدعوات لإقالة قرداحي، الذي يشغل منصب وزير الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في 10 سبتمبر الماضي، عقب تعثر سياسي دام لـ 13 شهرًا.

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

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