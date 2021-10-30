قبل استدعائه للتشاور.. سفير المملكة في لبنان: النقطة على السطر الرمز الأعظم في النص

الرياض - محمد عبدالله - كتب سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، تغريدة مبهمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ساعات من إعلان المملكة استدعائه للتشاور بشأن الأزمة الدبلوماسية بين المملكة ولبنان.

وذلك إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال البخاري، عبر حسابه الرسمي قبل ساعات من القرار: «تعتبر النقطة (.) على السطر الرمز الأعظم في النص».

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

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