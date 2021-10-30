“الوطني للأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي بدأت الساعة الـ 1 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا.
كما أعلن المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الـ ٦ مساء.
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