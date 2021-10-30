القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو. وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، و نعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، أيضا للرئيس مون جاي إن. وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.

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