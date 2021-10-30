وزير الخارجية الأمريكي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان غير مقبول

محمد بن مسعود - الدمام - شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على احترام التظاهرات السلمية في السودان، قائلا إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول.

وأضاف على حسابه على تويتر “إنه يجب على قوات الأمن السودانية أن تحترم حقوق الإنسان وحق التظاهرات السلمية”، مؤكدا على وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية”.

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ودعا معارضو الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بإعادة الحكومة.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى السماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد فرض هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض ضد الجيش”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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