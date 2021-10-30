القيادة تُعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الكوري، قال فيها: تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.