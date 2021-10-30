تركي آل الشيخ: السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر

محمد بن مسعود - الدمام - وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ، تحذيرا للمتطاولين على بلاده، قائلا إن “السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر”.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: “لا تحارش المملكة العربية السعودية أو السعودي، أوزن كلامك زين قبل تقوله، أو أفعالك، السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر”.

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وأضاف: “اللي ما يعرف حجمه الأيام تعلمه، والتاريخ قدامكم بدون ما أقول دول أو أشخاص. البلد محفوظة من رب السماء، ومن بعده قيادتها الحكيمة وشعبها الأبي”.

جاءت تصريحات آل الشيخ وسط أزمة متصاعدةبين بلاده ولبنان، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، اعتبرها السعودية مسيئة لها ولدول تحالف دعم الشرعية.

ومساء الجمعة، استدعت السعودية سفيرها من لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي، وطلبت في ذات الوقت مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 الساعة المقبلة، وأعلنت إجراءات عقابية أخرى بما في ذلك وقف جميع الواردات من لبنان. فيما اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وأثار قرداحي حفيظة بلدان الخليج العربية عندما قال في تصريحات متلفزة سُجلت قبل توليه الوزارة الشهر الماضي، إن جماعة “أنصار الله” – التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية – تدافع عن نفسها ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

في البداية، استدعت دول خليجية السفراء اللبنانيين للاعتراض على تصريحات قرداحي، والتي قال الرئيس ميشال عون إنها لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

من جانبه رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار، وقال: “لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”.

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