محمد بن مسعود - الدمام - الجيش يكشف تنائج عملية عسكرية حوثية جنوب مأرب

تتواصل المعارك البطولية التي يخوضها الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية في جبهات جنوبي محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية لمليشيا الحوثي الإيرانية.

وحصدت اليوم الجمعة نيران الجيش والمقاومة، العشرات من مليشيا الحوثي، الذين سقطوا بين قتلى وجرحى، في معارك ما تزال مستمرة.

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وفي المعارك دمرت مدفعية الجيش عدداً من آليات المليشيا ومصرع من كانوا على متنها.

إلى ذلك تعاملت قوات الجيش مع مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

وانتهت العملية العسكرية بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.