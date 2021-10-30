أمريكا تستخدم العقوبات لعرقلة برنامج الطائرات المسيرة الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بما فيها العقوبات، من أجل عرقلة برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بلينكن نشره المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأميركية: “ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة مناسبة لمواجهة التأثير الإيراني الخبيث، بما فيه نشر الطائرات المسيرة”.

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وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات لمنع، احتواء وتفكيك شبكات البيع التي تسمح بتوريد المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات المسيرة.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في إيران، بدعوى تقديم الدعم إلى برنامج الطائرات المسيرة الخاص بالحرس الثوري.

وبحسب بيان الوزارة الأميركية، فإنه تم فرض قيود على أربعة مواطنين إيرانيين، اثنين منهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني، كما تضمنت قائمة العقوبات شركتين مقرهما إيران.

هذا الإدراج في قائمة العقوبات يعني تجميد الأصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على المواطنين أو الشركات الأمريكية من التعامل مع الشخصيات والكيانات المعنية.

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