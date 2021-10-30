محمد بن مسعود - الدمام - في دولة عربية.. شاهد بالفيديو: زواج شاب على شاب يثير جدلاً واسعاً وموجة غضب عارمة

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، جدلاً واسعاً، اذ يظهر شابا في مدينة كربلاء وهو يرتدي ثوبا أبيض يشبه ملابس العروس، متقمصا دورها في حفل زفاف نظمته مجموعة من أصدقائه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومحاسبة الداعين للمثلية، وخاصة في محافظة كربلاء التي تتمتع بمكانة دينية بارزة.

قد يهمك ايضاً

وردت خلية الإعلام الأمني، على الفيديو مشيرة إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي بثت أكاذيب حول انتشار حالة شاذة بين الشباب بعد مزاح عفوي مرفوض مجتمعيا بهدف جذب الانتباه”.

كما أكد الخلية في بيان لها أنه “جرى تداول مزحة بين شباب من محافظة كربلاء يقوم أحدهم بارتداء برقع عروس ويصعد في سيارة حمل وبجانبه مجموعة من أصدقائه الذين نظموا ما يشبه حفلة زفاف وهمية بهدف جذب الانتباه والانتشار الإعلامي”.