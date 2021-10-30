إساءات الحكومات اللبنانية بحق المملكة عرض مستمر. والسعودية تمد حبل الصبر

الرياض - محمد عبدالله - إساءة تلو إساءة وتجاوزات مستمرة، وقفت أمامها الحكومات اللبنانية المتعاقبة موقف المتفرج، فيما ظلت السعودية تمد حبل الصبر طويلاً، مانحة الفرصة تلو الأخرى لاتخاذ خطوات إيجابية وتصحيح الأوضاع، ولكن دون جدوى.

طوال الفترة الماضية، لم تتوقف الإساءات بحق المملكة عند حزب الله الإرهابي، ولكنها تجاوزت ذلك لوزراء الحكومة اللبنانية أنفسهم، في رسالة مؤسفة بأنها تعبيرًا عن موقف رسمي للدولة.

جزر منعزلة

التجاوزات المتكررة، أثبتتها مواقف الحكومة اللبنانية تجاه قضايا كثيرة، وآخرها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي أساء فيها للمملكة وجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتمر على حكومة "ميقاتي" مرور الكرام وتنأى بنفسها عن الرد، وكأنهم يعملون في جزر منعزلة كلٌ يقول ما يحلو له.

إساءة "قرداحي" بحق المملكة لم تكن الأولى، بل سبقها تجاوزات كثيرة، بداية من قتال حزب الله إلى جانب الحوثيين، وتهريب المخدرات إلى المملكة عبر الأراضي اللبنانية، ورفض لبنان إدانة الهجمات الإرهابية على منشآت تابعة لـ"آرامكو"، فضلًا عن التصريحات المسيئة من وزير الخارجية "باسيل" والتي زعم فيها بوجود عمالة سعودية في لبنان.

واليوم، أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، في خطوة تمنح من خلالها المملكة الحكومة اللبنانية فرصة أخيرة لتصحيح وضعها بما يخدم لبنان وشعبه بالدرجة الأولى.

لبنان تحت الاحتلال الإيراني

المحلل السياسي اللبناني، طوني أبي نجم، يرى أن الجمهورية اللبنانية تحت الاحتلال الإيراني، وهيمنة السلاح الإيراني الذي يطغى على كل المؤسسات والقرارات والسياسات اللبنانية.

وأضاف "أبي نجم"، أن حزب الله تمكن من اختطاف لبنان، وإلحاقه مرغمًا تحت وطأة السلاح والاغتيالات بالمحور الإيراني، متابعًا: "كما أعلن الحرس الثوري في السابق، بات لبنان بلدًا محتلًا من الحرس الثوري".

رد الجميل بالإساءة

ومن جانبه، يقول، سعد الحامد، المحلل السياسي السعودي، إن البيان السعودي وضع حدًا للإساءة والتطاول المتواصلين للمسؤولين اللبنانيين على امتداد أشهر مضت، رغم ما قدمته المملكة من مساعدات عديدة ووقفات جادة بجانب الشعب اللبناني.

وأضاف المحلل السياسي، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن خطوة المملكة من البروتوكولات المعهودة كانت ردة فعل لما صدر من جانب الحكومة اللبنانية، وسياسات حزب الله في الداخل اللبناني وإشاعة الفوضى والإساءات المتكررة وتهريب المخدرات وغيرها.

وتابع: "لا يمكن أبدًا نسيان وقوف المملكة بجانب لبنان في اتفاق الطائف وإنهاء الحرب الأهلية بين اللبنانيين".

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