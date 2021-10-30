نشرة «عاجل» أخبار السعودية اليوم.. 3 قرارات من المملكة بعد أزمة قرداحي.. وتعديل نظام مراقبة شركات التمويل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر2021، منها: 3 قرارات من المملكة بعد أزمة جورج قرداحي، وتعديل نظام مراقبة شركات التمويل.

تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

نشرت صحيفة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة.

3 قرارات من المملكة بعد أزمة جورج قرداحي

إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

تفاصيل جديدة عن مفقودة جدة

كشف والد الطفلة المفقودة بحي الفيصلية في جدة، فاطمة عبدالعزيز، في تصريح لـ«عاجل»، أن ابنته التي فقدت أول أمس الأربعاء، عادت اليوم الجمعة إلى المنزل، مشيرًا إلى أنها بصحة جيدة.

تفاصيل جديدة في اختفاء عبدالرحمن الشهري

كشف عبدالخالق، والد الشاب عبدالرحمن الشهري، 18 عامًا، تفاصيل وملابسات حادث اختفاء نجله منذ 8 أشهر في ظروف غامضة، عندما كان متوجهًا من النماص إلى محافظة المجاردة.

مدة صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية مدة صلاحية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل، مشيرة إلى كيفية تقديم بلاغ التغيب عن العمل وإلغائه بعد مدة معينة.

3 إجراءات لاستخراج بدل فاقد لاستمارة السيارة

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 3 إجراءات لاستخراج بدل فاقد لاستمارة السيارة، مشيرًا إلى شروط ورسوم تجديد استمارة المركبة.

شروط الحجاب في صورة الهوية الوطنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط الحجاب في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

مصير الجالية اللبنانية في المملكة بعد القرارات الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

المرور يحدد إجراءات نقل ملكية السيارة الأقل من 3 سنوات

حددت الإدارة العامة للمرور إجراءات وشروط نقل ملكية السيارة التي لم تُكمل 3 سنوات، مشيرًا إلى خطوات نقل الملكية من الشركة إلى المشتري.

اشتراطات وإجراءات جديدة لزيارة نزلاء السجون

كشفت المديرية العامة للسجون، الجمعة، الشروط والإجراءات المتبعة للزيارة العامة للمواطنين والمقيمين من ذوي النزلاء والسجون.

«البيئة» تكشف حجم استهلاك المملكة من القهوة سنويًّا

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة العربية السعودية من أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة، وتستورد من 60 إلى 70 ألف طن سنويًّا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي المحلي مليار ريال.

ماذا نعرف عن إكسبو الدولي؟

تقدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

المملكة تنتج لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا سعودي 100٪

تتجه المملكة العربية السعودية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سعودي بنسبة 100%.

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