الحريري: السياسات الرعناء والشعارات الفارغة تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة

الرياض - محمد عبدالله - قال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن وصول العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى ما وصلت إليه يؤكد أن اللبنانيين يعيشون فعلًا في جهنم.

وجاء ذلك في تصريحات للحريري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيها: أن تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلًا في جهنم.

وأضاف: سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه.

وتابع: أما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساسًا باقتصاده ومعيشته ويتعرض يوميًّا لأبشع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني.

وأكد أن المسؤولية أولًا وأخيرًا تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية.

وأوضح أن السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران.

وواصل، قائلًا: تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الأصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعددًا جيش الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وختم: لقد طفح الكيل فعلًا، وعلى القاصي والداني أن يعلم أن عروبة لبنان بوابة الأمان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة إلى جهنم.

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

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