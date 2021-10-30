محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان السعودية والبحرين قطع العلاقات مع لبنان.. دعوة للحكومة الشرعية بسحب السفير اليمني من بيروت
دعا وكيل وزارة الإعلام، محمد قيزان، اليوم السبت، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى اتخاذ قرار باستدعاء السفير اليمني لدى لبنان.
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أساء لليمن قبل السعودية وأعلن دعمه وتأييده لمليشيات الحوثي في مواصلة قتل اليمنيين المدنيين الأبرياء.
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مضيفًا: “لذا أدعوا الحكومة اليمنية إلى اتخاذ قرار باستدعاء سفيرنا في بيروت حتى يكون للحكومة اللبنانية موقفا واضحا تجاه وزير إعلامها والتدخلات السافرة لحزب الله في اليمن”.
وأعلنت كلا من السعودية والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، ومغادرة سفير لبنان من أراضيها خلال 48 ساعة احتجاجاً على تصريحات مسيئة صدرت عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
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