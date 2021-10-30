محمد بن مسعود - الدمام - السعودية توسّع نطاق العملية العسكرية التي تنفذها ضد الحوثيين

وسعت المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية، العملية العسكرية الجوية التي تنفذها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وشملت الأهداف العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، والتي استهدفها طيران التحالف العربي،خلال الساعات الماضية، أربع محافظات يمنية.

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حيث استهدف طيران التحالف ب20 غارة، مواقع عسكرية وتجمعات للمليشيات الانقلابية، في مديريتي صرواح و الجوبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف، استهدف طيران التحالف بعدة غارات جوية تحركات عسكرية للمليشيات الحوثية في مديريتي خب والشعف والمتون.

إلى محافظة صعدة، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية على امتداد جبهة الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

كما استهدف طيران التحالف تحركات وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في مديرية مرخة بمحافظة شبوة.