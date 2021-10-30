بريطانيا: يجب على قوات الأمن احترام حق السودانيين في التظاهر

محمد بن مسعود - الدمام - ونقلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية على تويتر، عن فيرويذر قوله “سيخرج كثير من السودانيين اليوم في مظاهرات بالشوارع. من الضروري أن تحترم القوات الأمنية حرية وحق التعبير عن الرأي وستتحمل أجهزة الأمن وقياداتها المسؤولية عن أي عنف ضد المتظاهرين.”.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأفادت وسائل إعلام، صباح اليوم، بانقطاع خدمة الاتصالات في السودان قبل ساعات من تظاهرات 30 أكتوبر.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى السماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد فرض هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض ضد الجيش”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد فرض هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض ضد الجيش”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.