هيئة الزكاة والضريبة تحدد شروط رفع إيقاف الخدمات عن المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط رفع إيقاف الخدمات عن المنشآت، مشيرة إلى أبرز خدماتها الإلكترونية.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يتم رفع إيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية آليًّا وبشكل مباشر خلال يومي عمل.

وذلك بعد سداد كافة المبالغ المستحقة لكافة أنواع الضرائب أو الموافقة على خطة تقسيط لكافة المستحقات أو تقديم اعتراض أو دعوى، بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه يجب على العميل سداد جميع المستحقات قبل تاريخ شطب السجل التجاري، وبعدها يمكنه تقديم طلب إيقاف الرقم المميز.

الخدمات الإلكترونية

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوضحت أبرز الخدمات الإلكترونية الرئيسية التي تقدمها للأفراد عبر بوابتها الإلكترونية، وتتمثل في التالي:

- الزكاة.

- الجمارك.

- ضريبة القيمة المضافة.

- ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية.

- ضريبة السلع الانتقائية.

- ضريبة الاستقطاع.

- ضريبة التصرفات العقارية؟

وأضافت الهيئة، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هي 15 خدمة تنقسم إلى 5 مجالات وتتمثل في التالي:

- 4 خدمات التعديل/ إلغاء التسجيل.

- 3 خدمات للتحقق.

- 3 خدمات تبادل المعلومات.

- 5 خدمات عامة.

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