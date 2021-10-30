شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس جمهورية كوريا في وفاة الرئيس الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".