شكرا لقرائتكم خبر عن جالية فلبينية تبادر بتنظيف واجهات القطيف البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الجالية الفلبينية في حملة لتنظيف الواجهة البحرية، في بلدية محافظة القطيف، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية، بهدف نشر الوعي وثقافة النظافة والمحافظة على الأماكن العامة.

ووجهت بلدية القطيف الشكر والتقدير لممثلي الجالية الذين شاركوا في الحملة، مؤكدة أن ما أقدموا عليه سلوك حضاري. كانت البلدية قد أطلقت حملة تنظيف للواجهة البحرية، ضمن حملة معالجة التشوه البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة كافة، بهدف إزالة النفايات والعلب البلاستيكية التي امتدت على أجزاء واسعة من كورنيش القطيف.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الجالية الفلبينية بمبادرات تطوعية، إذ يقدمون خدمات مجتمعية متنوعة، منذ سنوات.