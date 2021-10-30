شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معايير لـ«الشاطئ المعياري» بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن العمل بالشراكة مع هيئة تطوير الشرقية، على تطوير المشروع النموذجي للشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، الذي يعد الأول من نوعه في تطبيق معايير العلم الأزرق، التي تتضمن متطلبات واشتراطات فنية وبيئية عالمية مرموقة تتماشى مع توجهات المملكة في دعم سلامة البيئة وتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وتحقيق عناصر جودة الحياة.

معدات خاصة

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ ”الخليج 365” أن البدء بأعمال الشاطئ ستكون بعد شهرين، على أن يتم الانتهاء منه بعد عام، موضحًا أنه لكون الشاطئ ضمن الشواطئ المتقدمة، فإنه يستلزم للحصول على العلم الأزرق الالتزام بـ4 معايير، تندرج تحت المجالات الأربعة الأساسية، الأول هو الاهتمام بالإدارة البيئية بتوفير مرافق جيدة تندرج تحت هذا المؤشر، وذلك بدءًا من الحفاظ على نظافة الشاطئ، حتى مراقبة الشعاب المرجانية، وضمان صيانة المباني والمعدات الخاصة بالشاطئ بشكل صحيح.

عناصر أساسية

وأوضح أن المعيار الثاني التثقيف البيئي والمعلومات من خلال تقديم أنشطة في مجال التثقيف البيئي، وبعض من العناصر الأساسية المطلوبة لاستيفاء هذا المؤشر، أما الثالث فهو جودة المياه، وسيتم تقديم عدد معين مطلوب من عينات المياه، وضمان مراعاتها لمقاييس البرنامج ومتطلبات تحليل جودة المياه، وذلك لضمان صلاحية المياه للاستحمام الترفيهي وهو من العناصر المهمة، التي تسهم في الحصول على العلم الأزرق، والمعيار الرابع السلامة والخدمات، خاصة أن تعزيز إجراءات السلامة عنصر أساسي في برنامج العلم الأزرق.

تنشيط الحركةوبيَّن الصفيان أن نجاح الأمانة في ترسية المشروع يأتي امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بطرح المشاريع والمبادرات بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق والهادفة لترجمة رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وبمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويأتي بالتزامن مع إطلاق المملكة لمبادرة «السعودية الخضراء»؛ لدعم البيئة.

دعم سلامة البيئة وتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية

ضمان صيانة المباني والمعدات الخاصة بالشاطئ

تعزيز إجراءات السلامة ضمن برنامج العلم الأزرق