شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة «المربع» تستقطب الموهوبين وتبرز أعمالهم في موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكل حضور الأعمال الفنية لعدد من المواهب السعودية في منطقة " المربع" إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢١ اهتماماً كبيراً لدى زوار الموسم.

فعلاوة على ما تحويه منطقة "المربع، من فعاليات ترفيهية واحتضانها أفخم العلامات التجارية من محلات ومطاعم ومقاهٍ راقية، فإنها أيضاً لم تغفل حضور الأعمال الفنية السعودية بشكل عصري وحديث.

وقد خُصصت للفن بأنواعه في المنطقة مساحة لعرض الأعمال الوطنية، كالفن التجريدي الذي يعتمد على نماذج وأشكال وزوايا مجردة، لا تشبه المشخصات والمرئيات في صورتها الحقيقية الواقعية، ومن الأعمال المشاركة في منطقة "المربع" 10 لوحات للفنان التجريدي فهد الحسن.

واحتوت الجهة الشرقية من المنطقة على مساحة 16 متراً مربعاً، تلك الأعمال وهو ما يؤكد دعم الموسم للكوادر الشابة، وصقل مواهبهم ومنحهم الفرصة لتقديم ما لديهم من إبداع.

وأوضح الحسن بأن موهبته بدأت منذ 8 أعوام، حيث وظف مهاراته في موسم الرياض 2021 الذي منحه فرصة المشاركة وتقديم أعماله للزوار، مضيفًا أن بداياته كانت بعرض رسوماته التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أصبحت واقعًا حقيقيًا على أرض الميدان، وهو ما منحه دافعًا للمواصلة في عالم الفن التجريدي.

وحَكَت اللوحات المعروضة في الركن العديد من الصور والقصص، إذ توحي كل لوحة بقصة مختلفة عن الأخرى، بالاعتماد على صور وأشكال مستوحاة من الخيال، مضيفاً أن إبداعات الفنون لا تنضب، ويستطيع تكوين رسومات هندسية من الخيال تعكس مدى جمال الرؤية البصرية، مؤكدًا أن مشاركته في منطقة "المربع" نجاحٌ كبيرٌ وإنجازٌ بحد ذاته.