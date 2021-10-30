شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات منطقية لمواجهة إساءات متكررة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محللون أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه لبنان، ردا على التصريحات العبيثة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني، منطقية، في ظل تحول لبنان إلى مصدر لتصدير فرق الموت وخبراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وجميع أنواع المخدرات، وعلى رأسها حبوب الكبتاجون، مستهدفين أمن وسلامة الشعب السعودي بخبث ودمار. وأوضحوا لـ«اليوم»، أن موقف المملكة سيظل ثابتا وداعما للشعب اللبناني في ظل افتقار سياسييه للحصافة السياسية.

اعتداءات سافرةوأوضح اللواء متقاعد مسفر الغامدي، أن التصريحات غير المسؤولة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ووصفه الحرب اليمنية بأنها عبثية، وأن الحوثيين معتدى عليهم من المملكة والإمارات، ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم، متناسيا أن المعتدى عليه هو الحكومة اليمنية الشرعية.

وأضاف إن الجميع يعلم أن الحوثيين ميليشيات يحركها الملالي في إيران وحزب الله، ونفذوا اعتداءات سافرة على اليمنيين، وتسببوا في تشريد مئات الألوف داخل اليمن وخارجه. وتابع: الغريب أن الوزير لم يعتذر عن تصريحه، إلا أن موقف الحكومة اللبنانية غير المسؤول، دفع المملكة لسحب سفيرها للتشاور، وطالبت السفير اللبناني بمغادرة المملكة، مؤكدة على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اللبناني في ظل افتقار سياسييه للحصافة السياسية.

جهات معاديةوقال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي، إن لبنان تحولت إلى مصدر لتصدير فرق الموت وخبراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى العالم والمملكة تحديدا في ظل جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما تحولت إلى مصدر لتصدير جميع أنواع المخدرات وعلى رأسها الحبوب المخدرة الكيبتاجون، مستهدفين أمن وسلامة الشعب السعودي بخبث ودمار لا حدود له، مضيفا إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ودفاعه عن الجماعة الحوثية قصمت ظهر العلاقات السعودية اللبنانية، وأكدت أن البلد الشقيق مختطف من جهات معادية.

توترات عسكرية

وذكر خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب المستشار محسن الحازمي، أن إجراءات المملكة جاءت بعد مواقف الدول الخليجية واستنكارهم للتصريحات المشينة لوزير الإعلام اللبناني والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى احتجاجهم رسميا عليها ورفضهم المساس بأمن وسيادة المملكة والإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن تلك التصريحات لا تتماشى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي، وتهدف إلى دعم الميليشيات الإرهابية الحوثية التي تربطها علاقات وطيدة مع حزب الله اللبناني المصنف إرهابياً والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني الإرهابي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات عسكرية وسياسية جراء ذلك.