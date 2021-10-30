شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف استشارة نفسية «هاتفيا» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق «قريبون» التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية «39.915» استشارة نفسية خلال الربع الثالث من 2021 الحالي.

وبين المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم «920033360» ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، بينما يتم استقبال الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق «قريبون» سواء نصية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة. وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لا سيما المتعلقة بفيروس كورونا.