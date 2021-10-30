شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعلن التقدم بطلب رسمي لاستضافة المملكة «إكسبو 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - العالم يعيش حقبة تغيير بحاجة لتكاتف الإنسانية

التصدي للتحديات يتطلب استخدام أفضل العقول والقدرات

فرصة لمشاركة العالم جهود تقليص الاعتماد على النفط

إطلاق العنان لإمكانياتنا الاقتصادية في جميع القطاعات

رؤية 2030 تعتمد على الطاقات اللامحدودة للشباب

تحويل الوطن إلى قبلة للسياح والمستثمرين والزوار

مناسبة لعرض أحدث الابتكارات وأفضل إنتاجات العقول

تقديم تفاصيل إضافية حول الاستضافة ديسمبر المقبل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله -، أن ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة.

وأعرب سمو ولي العهد في خطاب، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، يتضمن طلبا رسميا إلى المكتب الدولي للمعارض BIE «الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي» لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م، عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من المعرض بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

تكاتف الإنسانية

وأضاف سموه: «نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم «معرض إكسبو العالمي» سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور». وأكد سموه أن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.

فرصة مميزة

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة المعرض، قال سمو ولي العهد: «ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030». وأوضح سموه أن المعرض سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطارًا إستراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

استشراف المستقبل

وشدد سموه على أن رؤية 2030 تمثل «طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة اللامحدودة لشبابنا بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة»، مُبينًا أنه كان «لزامًا على المملكة استشراف المستقبل، والاستفادة من مزاياها، وإطلاق العنان لإمكانياتها الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات، بالاعتماد على جهود شعبها والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم».

تفاصيل إضافية

وسلم رسالة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى كركنتزس، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد. وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. وسيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931م.

منصة عالمية

يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

قبلة المستثمرين‏وتفتح الرياض أبوابها للعالم، من خلال استضافة واحدٍ من أهم معارض العالم؛ لتجعل من الرياض قبلة السياح والمستثمرين والزوار من كل أنحاء العالم. وجاء إعلان سموه ولي العهد رسميًا عن نية الرياض لاستضافة المعرض، امتدادا لرؤية 2030م، التي تتطلع لأن تضع المملكة في صدارة دول العالم في كافة المجالات.

خبرات وجهود

‏وتستند الرياض على خبراتها وجهودها السابقة لإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي، وفق أعلى مراتب الإبداع والابتكار، وتستعد لتصبح الوجهة الأولى للمعارض الدولية بإعلان رغبتها الترشح لاستضافة إكسبو 2030. ويُعد المعرض فرصة مميزة لعرض أحدث الابتكارات وأفضل ما أنتجته العقول في القطاعات المختلفة.