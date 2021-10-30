شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة بحثية في 5 مجالات تقنية واقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز استشراف التقنية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مسابقة بحثية تُعنى بدراسة وتسليط الضوء على الأبحاث الجديدة في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية لتحفيز البحث في مواضيع التقنيات الحديثة وآثارها الاقتصادية بما يساهم في دعم متخذي القرار وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت مدير عام المركز دانيه أركوبي، أن المسابقة فتحت 5 مجالات بحثية للتنافس هي «الاقتصاد الرقمي، التقنية والنمو الشامل، التقنيات المستقبلية، التقنية والاقتصاد، وسوق العمل الحر»، مبينةً أن كل المجالات تخضع لعدة شروط أبرزها أن يتم التقديم عبر نموذج الطلب الإلكتروني فقط، وأن تكون الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافةً إلى أن تكون أصلية ولم يسبق نشرها.

وأكدت أن تقييم الأبحاث سيكون خاضعاً للجنة أعدها المركز تضم متخصصين في مجالات التقنية من المركز والوزارة، ومجموعة من الباحثين من خارج الوزارة، وسيتم تقييم الأبحاث بناءً على القيمة المعرفية للأبحاث المقدّمة، ومدى حداثة وأهمية البيانات والمعلومات المقدّمة والأبحاث، وتوافقها مع مستجدات التقنيات الحديثة والمستقبلية.