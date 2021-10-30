شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية تفحص 80 سيدة بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت 198 سيدة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقها مستشفى صفوى العام، واستمرت لأسبوعين، فيما توافرت الشروط في 80 سيدة.

وأوضحت مسؤولة التوعية والتثقيف بالمستشفى، كفاية الفاران، أن الحملة أطلقت رابط تسجيل للسيدات بكافة المجتمع للتسجيل للفحص المبكر عن سرطان الثدي، مع توفير المواصلات من مستشفى صفوى إلى مركز «مي الجبر» بالخبر للسيدات اللاتي يصعب عليهن الوصول إليه. مبينة أن الكشف المبكر يحقق نسبة شفاء تصل إلى 95 %.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي تزامنا مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي «أكتوبر»، والذي يحتفي به العالم كل عام. لافتة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الأخرى بمناسبة هذا الشهر، شملت أركانا توعوية بلغت 9 أركان، و5 محاضرات توعوية تثقيفية استفادت منها أكثر من 120 سيدة.

ولفتت إلى مشاركة قطاع مستشفى صفوى والمراكز الصحية لقطاع الوسطى بالمستشفيات الطرفية بالتجمع الشرقية الصحي بتفعيل حملة التوعية والتثقيف «بي باركود صحتك تزهر» في فعالية طوق العافية في حديقة العائلات بالأوجام وبلغ عدد المستفيدين من الحملة 450 فردا.