شكرا لقرائتكم خبر عن 56 حالة كورونا جديدة.. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 56 حالة مؤكدة وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548530 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537502 حالة. ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8790 حالة «رحمهم الله».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.