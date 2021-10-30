شكرا لقرائتكم خبر عن «إسهامك بتحقيق الرؤية» تعزز الولاء والانتماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مجموعة «كونوا بخير» الوطنية التطوعية مؤخراً حملة «إسهامك بتحقيق الرؤية»، مواكبةً لمرور 5 سنوات على رؤية 2030، بالتعاون مع الشريك المنظم «سفراء رياديون»، ومجموعة من الأندية الطلابية، التي تستهدف عرض تجارب المبتعثين والباحثين في تحقيق أهداف الرؤية في مجال التعليم، ودورهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

وقالت المشرفة على المجموعة عفاف البصيص، إن الحملة التي شارك فيها أكاديميون، ومبتعثون، وجامعيون سعت إلى تحقيق أهداف أساسية وهي: التأكيد على دور الباحثين والمبتعثين وعرض تجاربهم القيّمة وإبرازها للمجتمع وتعزيز الولاء للوطن وتكاتف أبنائه مع ولاة الأمر لتحقيق البناء والتنمية، وصنع علامة وطنية من النماذج المشرفة لأبناء الوطن والتذكير بأهداف رؤية السعودية الطموحة 2030 بعد مرور 5 سنوات منذ انطلاقها.

وأشارت إلى أن الحملة قدمت 12 جلسة حوار عبر برامج التواصل الاجتماعي تم خلالها استضافة 20 ضيفا من «أعضاء هيئة التدريس وباحثين دراسات عليا ومبتعثين ومبتعثات»، في 16 تخصصا ضمن تخصصات متنوعة أبرزها: «الفيزياء النووية - هندسة الاتصالات - التعليم الإلكتروني - الصحافة التليفزيونية - علوم الحاسب - الإعلام الرقمي - علم الفيروسات - ريادة الأعمال - علم النفس التربوي - اللغات والترجمة».