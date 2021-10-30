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4 مراكز تطعيم ضد «الإنفلونزا» بجامعة جازان

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الدمام - شريف احمد - دشنت جامعة جازان، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي د.مدني آل عيسى، أن الحملة تستهدف طلبة ومنسوبي الجامعة من خلال عدة مراكز تم تجهيزها في كل من «البرج الإداري، والمستشفى الجامعي، والمركز الصحي الجامعي للطالبات بمحلية، والعيادة الطبية في المجمع الطبي للطالبات».

وبين أن الحملة تأتي استكمالاً للجهود الجامعة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع الجامعي، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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