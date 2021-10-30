شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز تطعيم ضد «الإنفلونزا» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جامعة جازان، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي د.مدني آل عيسى، أن الحملة تستهدف طلبة ومنسوبي الجامعة من خلال عدة مراكز تم تجهيزها في كل من «البرج الإداري، والمستشفى الجامعي، والمركز الصحي الجامعي للطالبات بمحلية، والعيادة الطبية في المجمع الطبي للطالبات».

وبين أن الحملة تأتي استكمالاً للجهود الجامعة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع الجامعي، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.