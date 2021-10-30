شكرا لقرائتكم خبر عن عريعرة.. زراعة الجزر الوسطية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل، وزراعتها في الجزر الوسطية، وقص وتشذيب الحشائش، في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق.

وواصلت البلدية جهودها في رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة وتسوية الأرض الفضاء ضمن مشاركتها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق؛ للوقوف على التزام المنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك بهدف ضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».

وتابعت البلدية جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية؛ للتأكد من سلامة الأغذية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتباع العاملين فيها للإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء العمل وتجهيز الطلبات وإيصالها. كانت البلدية قد أعطت إنذارات نهائية لأصحاب السيارات التالفة الموجودة في عدة مواقع؛ لإزالتها، بعد أن تم إعطاؤها إشعارات سابقة، وذلك لمعالجة التشوه البصري، وتحقيق أنسنة المدن، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.