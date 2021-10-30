شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وطلاء أحواض الأشجار في مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز قسم الحدائق والتجميل في إدارة الخدمات التابع لبلدية مليجة، أعمال صيانة وطلاء أحواض الأشجار في مليجة، ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، بهدف أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

كانت بلدية مليجة قد أكملت استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، وذلك بتجهيز فرق الرقابة والمعدات وتفقد المناهيل وحصرها ومعالجتها، وأوضح رئيس البلدية مناحي آل سعيدان أنه تم حصر المناهل لشبكة مياه الأمطار وتنظيفها وإزالة الرواسب، لمراقبة الأماكن المستهدفة ومباشرة الأعمال الميدانية وتخصيص مكائن متنقلة بمقاسات مختلفة لسحب تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات.