شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من استيفاء مساكن العمالة للإجراءات الوقائية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الجولات الميدانية على مساكن العمالة؛ للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المساكن المخالفة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة، وبالشراكة مع الأمن الوقائي.

من ناحيتها، تواصل إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة المستهلكين، ما أسفر عن رصد عدة مخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وتلف أواني الطبخ، وسوء التهوية، وعدم وجود مصائد للحشرات، وجاري العمل على متابعة المنشآت وإحالتها إلى إعادة التأهيل.

كانت إدارة الرقابة قد أغلقت منشأتين مخالفتين، وذلك خلال زيارة 15 منشأة، ضمن الجولات الرقابية على صناعية «دلة»، للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة، والدفاع المدني، وشرطة الدمام، والجوازات.

وواصلت إدارة المراقبة، بالتعاون مع الأمن الوقائي، ضبط المعدات المخالفة، التي تجرف الأراضي، وتلقي المخلفات والأنقاض في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.