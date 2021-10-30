شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من استيفاء مساكن العمالة للإجراءات الوقائية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، تواصل إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة المستهلكين، ما أسفر عن رصد عدة مخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وتلف أواني الطبخ، وسوء التهوية، وعدم وجود مصائد للحشرات، وجاري العمل على متابعة المنشآت وإحالتها إلى إعادة التأهيل.
كانت إدارة الرقابة قد أغلقت منشأتين مخالفتين، وذلك خلال زيارة 15 منشأة، ضمن الجولات الرقابية على صناعية «دلة»، للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة، والدفاع المدني، وشرطة الدمام، والجوازات.
وواصلت إدارة المراقبة، بالتعاون مع الأمن الوقائي، ضبط المعدات المخالفة، التي تجرف الأراضي، وتلقي المخلفات والأنقاض في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.