شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الطرق وإزالة الأتربة بالقليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل إدارة الخدمات ببلدية القليب، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في تنظيف الطرق وإزالة الأتربة بالقليب والهجر التابعة، ضمن أعمالها للمحافظة على المظهر العام.

وكثفت الإدارة أعمالها في تنفيذ زراعة الأحواض بالأشجار والزهور، وصيانة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة والمنتزهات، وزراعة الجزر الوسطية في الشوارع الرئيسية والفرعية بالقليب والهجر التابعة.

كان قسم الكهرباء بإدارة الخدمات، قد واصل أعمال تركيب إضاءات الزينة بمداخل ومخارج القليب، وذلك لتحسين المشهد الحضري بالقليب والهجر التابعة.