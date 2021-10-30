شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة المعدات والآليات استعدادا لموسم الأمطار بالذيبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت بلدية الذيبية، التابعة لأمانة محافظة حفر الباطن، المعدات والآليات استعدادا لموسم الأمطار، وذلك بتوجيهات أمين المحافظة م. خلف العتيبي.

كانت بلدية حفر الباطن قد ناقشت خطة الاستعدادات للتأكد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والحضور الميداني لمشرفي المربعات وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة.

وشملت الاستعدادات الموسمية التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول، والعمل على نظافة قنوات التصريف، وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والحضور الميداني لمشرفي المربعات وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة.