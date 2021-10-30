شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتنمية قدرات الموجهين الطلابيين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت إدارة التوجيه والإرشاد «بنين»، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء البرنامج التدريبي «دور الموجه الطلابي في الأمان الأسري الوطني»، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات الموجهين الطلابيين في المدارس.

وتفقد مساعد مدير عام تعليم الأحساء للخدمات المساندة زيدان الشمري، أمس الأول، مدارس هجرة ذعبلوتن، في الربع الخالي.

ونفذت الإدارة برنامجا تدريبيا، تحت عنوان «الهندسة المعرفية في مجالات العلوم»، بالشراكة بين إدارتي الموهوبين والموهوبات، وإحدى المؤسسات الإنسانية. كان مساعد مدير عام تعليم الأحساء للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الفلاح، قد كرم 22 مدير مدرسة جديدا، أنهوا برنامجهم التدريبي على مهارات القيادة في القرن الـ 21، التي نظمه إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم الإدارة المدرسية «بنين»، وذلك حضوريا في ثانوية الإمام النووي الثانوية بالمبرز.

وأوضح د. الفلاح أن هذا البرنامج النوعي يسهم في تطوير العمل الميداني لمديري المدارس، ويزودهم بالعلوم والمعارف الإدارية والمهنية، التي تواكب المستقبل، وحثهم على الاستمرار في التزود بالمهارات القيادية الحديثة للاستفادة منها في عملهم بمدارسهم، مؤكدا حرص وزارة التعليم على الصقل المستمر لمهارات جميع المنتسبين للقطاع التعليمي لينعكس ذلك إيجابا على أبنائهم الطلاب، ونقل لهم تحيات وتقدير مدير التعليم حمد العيسى وأمنياته لهم بالتوفيق.