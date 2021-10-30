شكرا لقرائتكم خبر عن دهان وطلاء الأرصفة بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في دهان وطلاء الأرصفة، إضافةً إلى تركيب حواجز للحاويات، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، لتحقيق أنسنة مدن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.