محمد بن مسعود - الدمام - مركز الأرصاد يوجه تحذيرا هاما لمواطني سبع محافظات يمنية
جه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تحذيرا هاما للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين ورعاة الماشية ومربي النحل في سبع محافظات، من الأجواء الباردة خلال الساعات القادمة.
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وتوقع المركز في نشرته التي بطقس صحو وبارد نسبياً إلى بارد أثناء المساء والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعده، وأجزاء من محافظات لحج، الضالع و إب ) وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية.
وأشار إلى المناطق الصحراوية، ستشهد طقسا جافا وباردا نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئيا نهاراً.
وكان الفلكي محمد عياش، توقع بحدوث اضطرابات جوية وأمطار متفرقة تعم مناطق عدة خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر الجاري.
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