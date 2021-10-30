محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجلـس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الأهلي في بيانه أن السبب يعود في ذلك “لأخطائه التحكيمية المتكررة التي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمس أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية (الفار) التي وُجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها”.الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 01:47 AMإدارة الأهلي تطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش
طالب مجلـس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الأهلي في بيانه أن السبب يعود في ذلك “لأخطائه التحكيمية المتكررة التي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمس أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية (الفار) التي وُجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها”.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الأهلي تطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.