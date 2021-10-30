إدارة الأهلي تطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش

محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجلـس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الأهلي في بيانه أن السبب يعود في ذلك “لأخطائه التحكيمية المتكررة التي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمس أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وأكدت إدارة النادي في بيانها أن “مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية (الفار) التي وُجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها”.الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين