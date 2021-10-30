انقطاع خدمة الاتصالات في السودان قبل ساعات من تظاهرات 30 أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم السبت، بانقطاع خدمة الاتصالات في السودان قبل ساعات من تظاهرات 30 أكتوبر.

ونقلت قناة “الحدث” السعودية، عن مراسلها في الخرطوم، اليوم السبت، بانقطاع خدمات الاتصالات في السودان قبل ساعات من احتجاجات يُخطط لها معارضون رفضا لما يقولون إنه “انقلاب عسكري”.

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وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى السماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد فرض هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض ضد الجيش”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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