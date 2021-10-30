ما الحكمة من اقتران الاسمين الكريمين "غَنِيٌّ حَمِيدٌ" في أكثر من موضع بالقرآن الكريم؟ الدوس يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الداعية يوسف الدوس، إمام وخطيب في مدينة الرياض، الحكمة من اقتران الاسمين الكريمين "غَنِيٌّ حَمِيدٌ" في أكثر من موضع بالقرآن الكريم.

وقال "الدوس"، خلال برنامج "صحح تلاوتك" عبر فضائية "الرسالة"، إن غني تعني أن الله تعالى هو الغني المطلق من كل وجه، وهو غني عن خلقه آمنوا أو لم يؤمنوا لن يضره شيء، لا تضره المعصية ولا تنفعه طاعة الطائعين.

وأضاف أن التعبير عن ربنا في الآية الكريمة بأنه "حميد"، تعني أنه مستحق للحمد كله، مشيرًا إلى أنه قد كثر في القرآن اقتران الاسمين الكريمين "الغني والحميد".

وتابع: "اقتران الاسمين معًا، دلالة على اكتمال غناه سبحانه وتعالى، كما الغناء عن خلقه وعن إيمانهم".

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